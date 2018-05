Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca reprezentantii Administratiei Prezidentiale i-au cerut sa plece din zona in care se aflau ministrii si au trimis-o intr-o zona in care a ramas izolata, astfel incat presedintele sa nu dea mana cu ea in cadrul receptiei de la Palatul…

- Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca reprezentantii Administratiei Prezidentiale i-au cerut sa plece din zona in care se aflau ministrii si au trimis-o intr-o zona in care a ramas izolata, astfel incat presedintele sa nu dea mana cu ea in cadrul receptiei de la Cotroceni,cu ocazia Zilei Europei.

- Recepția de Ziua Europei oferita de Administrația Prezidențiala are loc la Palatul Controceni. La eveniment vor participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila și primarul Capitalei, Gabriela Firea. Alaturi de Viorica Dancila vor fi și ministrii, iar Gabriela Firea va fi insoțita de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca daca mai sunt „personaje” care nu au inteles ca sunt cu totii responsabili pentru proiectele romanilor, e cazul ca acestea sa plece.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei.

- Unele școli raman inchise și miercuri, din cauza gerului și a ninsorii, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda doar marți. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ia in calcul posibilitatea ca școlile sa ramana inchise și…

- Nu se fac ore in zilele de 26 și 27 februarie 2018! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii nu vor merge la școala luni și marți. In funcție de starea vremii, ea a adaugat ca gradinițele, școlile și liceele din București ar putea fi inchise și in urmatoarele zile.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca dupa ce a anuntat rezultatul licitatiei pentru cele 400 de autobuze destinate RATB a primit o serie de amenintari în care i se spunea ca &"o sa vada ea ce-o sa pațeasca&", prin care