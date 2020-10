Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica seara, la un post de televiziune, ca nu crede ca șeful DSU Raed Arafat ar intra in politica, dupa anunțurile oficiale ca medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel vor candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie din partea Partidului Social Democrat.

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat duminica seara, la Antena 3, dupa ce Ludovic Orban i-a criticat pe medicii Alexandru Rafila și Adrian Streinu-Cercel pentru candidatura lor din partea PSD la alegerile parlamentare, ca daca aceștia ar fi ales PNL atunci Orban ar fi avut o cu totul…

- Premierul Ludovic Orban catalogheaza drept „o greseala grava” decizia medicilor Alexandru Rafila si Adrian Streinu- Cercel de a se inscrie in PSD si de a candida din partea acestei formatiuni politice pentru mandate in Parlament. El sustine ca cei doi „au devenit PSD-isti” si ca „nu mai au niciun fel…

- Surse politice au precizat ca medicul Adrian Streinu Cercel va ocupa locul doi pe lista PSD a organizatiei Bucuresti, dupa Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, conform Antena3. Anuntul despre intrarea in politica a profesorului Adrian Streinu Cercel vine la doar o zi dupa ce…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi seara, referitor la posibilitatea de amanare a alegerilor, ca ”fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este o zi pierduta in Romania, iar majoritatea PSD mai face un rau Romaniei”. „Fiecare zi in care ramane in functie acest Parlament este…

- Premierul Ludovic Orban susține ca Legea bugetului de stat pentru anul 2021 va fi adoptata de noul Parlament, ales pe data de 6 decembrie. Totuși, la formarea unui nou Parlament procedura este una de durata și Legea bugetului cu greu poate fi adoptata, insa mutarea lui Orban este una strategica,…

- Gabriela Firea, liderul organizatiei PSD Bucuresti, vrea sa-i ofere Danei Budeanu un loc eligibil pe listele partidului la alegerile parlamentare din toamna, sustin surse din conducerea PSD pentru Adevarul. Dana Budeanu a facut campanie pentru ”sora” Gabriela Firea marti-seara la Antena 3. Interviul…

- "Asta nu pot sa inteleg! Cand ai fost președinte, premier, astea sunt maximum funcțiilor posibile. Uitați ce se intampla cu premieri sau presedinti din arile democratice care si-au incheiat mandatul si care țin conferințe, scriu carți. Sunt dedicați mai mult unor cauze umanitare, ale societații…