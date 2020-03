Gabriela Firea, după apariţia a două cazuri de coronavirus în Bucureşti: Aş pleda pentru închiderea şcolilor ”As pleda pentru inchiderea scolilor. Ca primar general sunt obligata sa nu ma suprapun cu decizii locale peste deciziile luate la nivel national. Inima imi spune ca ar fi un element de precautie suplimentara. nefericire, au fost situatii in care romanii intorsi chiar din zonele contaminate nu s-au izolat imediat, s-au intalnit cu alte persoane, altii au acceptat mai greu si carantina. Vazand tot acest fenomen, pentru ca unele persoane au un grad de inconstienta sa de rezistenta la masurile luate de autoritati (...) nu este motiv de panica, dar nu este nici un moment in care sa ne… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

