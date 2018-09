Gabriela Firea: Dragnea a luat partidul in nume personal; vom veni cu un mandat in CExN al PSD

Stiri pe aceeasi tema

- „Intre ALDE și PSD exista o ințelegere politica, o coaliție intre partide, nu intre persoane. De aceea consider ca nu avem ce comenta pe marginea a ceea ce se intampla in acest moment in PSD”, a transmis, miercuri seara, Marian Cucșa. Amintim ca lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri,ca nu a citit întreaga scrisoare a membrilor nemultumiti din PSD, dar din câte a înteles a reiesit ca se cere ca PSD sa se alinieze cu Iohannis, Opozitia si SPP."Din cât am citit am înteles care este cea…

- ''Am citit scrisoarea colegilor. Principiile enuntate sunt normale, democratice, insa se aduc o serie de acuze bazate in mare parte pe presupuneri, continuand cu potentiale solutii care sunt in planul de guvernare. Ei acuza in scrisoare si faptul ca PSD a scazut in sondaje. Eu spun ca, la Brasov,…

- Semnatarii unei scrisori deschise prin care se cere ‘demisia imediata’ a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor nu doresc destabilizarea partidului, ci continuarea proiectelor promise in campanie, singura problema fiind ca ‘Dragnea a luat partidul in nume personal’,…

- Președintele organizației județene a Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, susține scrisoarea semnata de vicepremierul Paul Stanescu, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și de vicepreședintele Senatului Adrian Țuțuianu, care cer „demisia imediata a lui Liviu Dragnea din funcția de…

- Gabriela Firea, Adrian Tutuianu si Paul Stanescu semneaza o scrisoare prin care cer demisia imediata a lui Liviu Dragnea din functiile de presedinte al PSD si al Camerei Deputatilor. Potrivit lui Adrian Tutuianu, masurile prezentate in scrisoare sunt sustinut de multi lideri judeteni ai PSD si va fi…

- Vasile Buzatu: Se vor examina toate posibilitatile acestea, este vorba de Ordonanta de Urgenta, de asumarea raspunderii Jurnalist Digi24: Dar varianta cu Parlamentul a picat? Vasile Buzatu: Sigur, deocamdata, modul in care s-a lucrat in Parlament pana la aceasta data a fost caracterizat de o lentoare…

- Mai multi lideri PSD s-au reunit, vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Printre acestia se numara: Viorica Dancila, Rovana Plumb, Mihai Fifor, Gabriela Firea, Marian Oprisan, Claudiu Manda, Paul Stanescu,…