- Gabriela Firea, fostul primar al Capitalei și actual senator PSD, critica intentia lui Nicusor Dan de a discuta cu firmele de specialitate pe marginea caietelor de sarcini care vor fi intocmite in vederea reabilitarii retelei de termoficare. Gabriela Firea acuza ca este „un act de coruptie in vazul…

- Gabriela Firea il acuza pe Nicusor Dan de fapte de coruptie. Fostul primar afirma ca actualul primar al Capitalei incalca legea prin discutiile cu unele firme de constructii pe tema reabilitarii retelei de termoficare, inainte de demararea licitatiei. Firea afirma ca actuala administratie este deja…

- Gabriela Firea a lansat un atac la adresa lui Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, dupa ce acesta a anuntat ca nu mai desfiinteaza companiile municipale, ci le lasa fara obiect de activitate.

- Primarul general Nicușor Dan a lansat duminica un nou atac la fostul edil al Capitalei. „Avem 6 saptamani de cand incercam sa ținem pe linia de plutire un oraș facut praf și sa punem bazele dezvoltarii viitoare. Nu vreau sa pierdem timpul in polemici și sa ne scuzam invocand greaua moștenire. Dar tupeul,…

- Gabriela Firea, primarul inca in funcție al Bucureștiului, a publicat pe pagina sa de Facebook o poza din biroul de la Primarie. Mesajul sau a venit in ziua in care Nicușor Dan, edilul ales in urma alegerilor locale din 27 septembrie, acuza ca „se tergiverseaza deliberat” preluarea mandatului."Sunt…

- Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a acuzat PSD de tergiversarea preluarii mandatului prin mai multe actiuni in instanta prin care se cere reluarea alegerilor locale. Acesta a subliniat, intr-o conferinta de presa sustinuta joi, 22 octombrie, ca primarul inca in functie este Gabriela…

- „Dupa ce a aratat ca nu știe sa piarda, Gabriela Firea nu reușește nici sa paraseasca cu demnitate funcția” scrie Nicușor Dan care a anunțat ca nu va putea prelua inca mandatul de primar general al Bucureștiului și nu va putea, astfel, depune juramantul in noua funcție deoarece mandatul i-a fost contestat…

- „Bucureștiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza coronavirusului, termoficarea și colapsul financiar. In acest context, validarea de catre Tribunal a mandatului meu de primar a fost contestata prin 52 de cereri de apel, formulate in majoritate de foști și actuali consilieri PSD.…