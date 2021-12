Stiri pe aceeasi tema

- ''Este absolut necesar ca agresorii sa fie tinuti la distanta de victime'', a transmis Firea, cerand urgentarea introducerii bratarilor electronice, acolo unde exista ordin de protectie emis de instanta, noteaza News.ro. Femeia ucisa ceruse un ordin de protectie a carui valabilitate a expirat in 8 decembrie.''Regret…

- Crima de-a dreptul infioratoare in Mehedinți! O femeie, mama a doi copii, a fost impușcata in plina strada de catre partenerul ei de viața, un barbat de origine italiana. Tragedia a avut loc in acesta dimineața, in orașul Vanju Mare din județul Mehedinți, sub privirile șocate ale copiilor femeii și…

- Victimele violentei domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, in timp ce agresorii trebuie pedepsiti si tinuti la distanta prin ordine de protectie sau bratari electronice, a anuntat marti ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea. „Incepand…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat noi masuri dure pentru agresorii din interiorul unei familii. In plus, victimele violenței domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor. Agresorii trebuie pedepsiți și ținuți la distanța prin ordine de protecție sau brațari…

- Ministrul Familiei a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca a discutat deja cu ministrul de Interne, Nicolae Bode, despre mai multe soluții pentru a proteja victimelor agresiunilor din cadrul violențelor domestice din Romania. Gabriela Firea a anunțat marți ca a discutat cu Nicolae Bode pentru…

- Victimele violenței domestice vor beneficia de expertiza medicala gratuita incepand cu anul viitor, a anunțat ministrul Familiei, Gabriela Firea. Agresorii trebuie pedepsiți și ținuți la distanța prin ordine de protecție sau brațari electronice, a adaugat ea.

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, și Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Baluța, au vizitat astazi noua casa de tip familial “Floare Albastra” in care locuiesc 12 copii proveniți din familii defavorizate. Cu varste cuprinse intre 8…

- In ultimele lunii, liderii PSD au fost balerini intr-un spectacol penibil regizat de Vasile Dincu pe muzica lui Klaus Iohannis avandu-l ca prim balerin pe Marcel Ciolacu. Astfel, la sfarșitul lunii septembrie 2021, PSD a introdus o moțiune de cenzura impotriva cabinetului Cițu, care a trecut pe 5 octombrie…