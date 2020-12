Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele Gabriela Firea iese la atac dupa ce liderii PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord, vineri seara, pentru formarea unei coaliții de guvernare. Propunerea de premier este actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu, iar Guvernul va avea 18 ministere. „Gata. S-a impartit ciolanul.…

- Florin Citu este candidatul pentru functia de premier. Ce ministere vor avea PNL, USR-PLUS și UDMR Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei…

- Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a anunțat finalul negocierilor cu partenerii de coaliție, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca partidul pe care il conduce nu va vota acest Guvern „al mentinerii Romaniei in criza, al subdezvoltarii, al praduirii nationale”. „Sandramaua pierzatorilor se va prabusi…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat in urma negocierilor cu USR-PLUS de vineri seara ca Florin Cițu este candidatul pentru funcția de prim-ministru. El a mai spus ca funcția de președinte al Camerei revine PNL-ului, iar cea a Senatului celor de la USR-PLUS. Știre in curs de actualizare The post Ludovic…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat dupa declarațiile lui Ludovic Orban in care a anunțat variantele cu care PNL va merge la negocieri. Social-democratul spune ca „circul pierzatorilor nu mai pleaca din oraș”. „Mai nou, ”subsemnatul Orban” se autopropune iarași premier, o funcție din care a plecat…

- Liderul PNL, Ludovic Orban a anunțat ca liberalii au doua scenarii cu care se vor duce la negocieri. Prima varianta ar fi șefia guvernului pentru Orban și președinția Senatului pentru Cițu, ceea ce inseamna ca revine USR PLUS Camera Deputaților și a doua varianta Cițu prim-ministru și Orban președinte…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Ludovic Orban ca a continuat sa faca campanie electorala și dupa ce aceasta a luat sfarșit. Social-democratul a anunțat ca partidul va depune plangere penala la DNA. “As vrea sa ma refer la ceea ce face prim-ministrul Romaniei in acest moment. Este…