Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii din Romania care iși doresc sa aiba copii primesc informații de ultim moment de la nivelul Guvernului, in privința programului social de creștere a natalitații. Mai exact, de la ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Executivul Ciuca, Gabriela Firea. Social-democrata vine,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca anul acesta, 2500 de cupluri si persoane singure vor beneficia de "ajutor pentru procedurile necesare obtinerii unei sarcini".

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma ca natalitatea la fetitele de origine roma cu varste intre 10 si 14 ani este cu 8,5 la suta mai mare in Romania decat media Uniunii Europene si ca nu va promova cresterea natalitatii doar de dragul unor cifre. Ea a participat, vineri, la dezbaterea cu tema…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse din Guvernul Ciuca, social-democrata Gabriela Firea, pare sa nu-l scape din ochi pe actualul edil general al Bucureștilor. Mai nou, Firea s-a oprit asupra unui proiect inceput in timpul mandatului sau la Primaria Capitalei. Foarte parinți din București…

- Ministrul Familiei si Tineretului, Gabriela Firea, a transmis, in mesajul de Ziua Copilului, ca institutia pe care o conduce are in vedere asigurarea unor servicii de educatie timpurie si ingrijire inclusiv a copiilor din medii vulnerabile.

- La nivelul județului Dambovița s-a derulat, in perioada 05-19 mai 2022, cea de-a patra tranșa de distribuție a produselor alimentare, furnizate gratuit prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD). Programul este finanțat din Fondul European de Ajutor pentru cele mai Defavorizate…

- O simpla manevra de resuscitare ar putea sa salveze viața unei persoane. Potrivit statisticilor, prea puțini romani știu sa acționeze intr-o situație critica. Parlamentarii vor sa schimbe asta. Au pe masa un proiect de lege care are ca scop introducerea obligatorile a cursurilor de prim ajutor in școli.

- Guvernul vrea sa garanteze credite acordate tinerelor familii pentru a face nunta, botez, pentru a-și cumpara o mașina sau pentru a plati creșa sau gradinița copilului, printr-un program intitulat „Family Start”. Prin programul „ Family Start ”, persoanele cu varsta intre 18 și 45 vor putea accesa…