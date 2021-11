Gabriela Firea catalogheaza drept „speculații” informațiile care o dau parte a viitorului guvern la Interne sau la Munca. Senatoarea PSD afirma ca nu-și dorește asemenea funcții, obiectivul ei fiind un nou mandat de primar general, dar va vedea daca va lua o asemenea decizie in urma discuțiilor din partid, potrivit Agerpres . „Functiile sunt pe ultimul loc. Imi doresc in special sa lupt pentru romani, ca parlamentar, ca senator. Mi-as dori in trei ani sa candidez din nou la Primaria Capitalei, daca voi fi sanatoasa. Cat priveste portofoliile, in functie de ce vor decide colegii mei social-democrati…