Stiri pe aceeasi tema

- ”Dragnea afirma public ca ma sprijina, dar realitatea era alta. Se transmitea ca exista tot sprijinul pentru proiectele mele, dar nu a fost așa. I-am spus ca nu voi candida la președinția Romaniei”, a zis Gabriela Firea. ”Peste noapte, am fost contactata și de statul paralel, și de USR, și…

- Week-end de foc pentru PSD, dupa ce Gabriela Firea, primar general al Bucurestiului si om de baza al partidului, i-a atacat atat pe Carmen Dan, ministrul de interne, cerandu-i demisia, cat si pe Liviu Dragnea – presedintele partidului. Desi cererile sale, supuse la vot, nu au obtinut nici un fel de…

- Primarul Capitalei a explicat, duminica seara, de ce comisarul european Corina Cretu a sunat-o pe ea pentru a-i spune despre ingrijorarile de la Bruxelles privind situatia din Romania. Gabriela Firea a precizat ca nici inainte de sedinta CEx al PSD, nici pe timpul verii, liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…

- Vicepremierul Paul Stanescu se afla, de aproximativ o ora, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. De asemenea, deputatul Florin Iordache participa la aceasta intalnire. Stanescu a sosit miercuri la Parlament dupa ce Dragnea a avut o intrevedere cu ambasadorul SUA…

- Presedintele Camerei Deputatilor a subliniat ca sectorul energetic este o tema de interes pentru tara noastra si vom continua, pe perioada detinerii presedintiei Consiliului UE, avansarea Agendei comune europene privind energia, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii in regiunea noastra, potrivit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilecu, a sustinut, la Romania TV, ca a fost o greseala faptul ca nu a fost aplicata decizia Curtii Constitutionale cu privire la constitutionalitatea Ordonantei de urgenta nr. 13/2017. Ea spune ca „nu sangereaza numai Liviu Dragnea, sangereaza partidul in aceasta perioada"…

- Adjunctul secretarului american de stat pentru probleme europene și eurasiatice, Wess Mitchell, aflat in vizita in Romania, s-a intalnit cu Liviu Dragnea. Ambasada SUA a confirmat oficial informația, pentru Realitatea TV, dar a precizat ca ”nu facem public conținutul discuțiilor diplomatice”.