Gabriela Firea despre noul Cod administrativ: Vom avea un cadru legislativ mult mai european

Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu Proiectul de Hotarare “privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019”, aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19 aprilie, pentru corecta informare a opiniei publice, Directia de Presa a…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca municipalitatea va lansa, in curand, un program de tip start-up pentru tineri, prin care sa sprijine deschiderea unor mici afaceri de catre acestia. Spirjinul va fi in valoare de 30.000 de euro. „Tinerii din Capitala,…

- In legatura cu afirmatiile domnului Nicusor Dan, referitoare la proiectul de hotarare privind trecerea Bulevardului Buzești - Berzei in administrarea Companiei Municipale de drumuri, aflat pe ordinea de zi a ședinței CGMB de astazi, 28.03.2018, Directia de Presa a PMB este imputernicita sa comunice…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca s-au primit mai multe sesizari din partea cetațenilor care au reclamat faptul ca taximetriștii au incercat sa renegocieze tarifele pentru curse, odata cu instalarea codului portocaliu de ninsori. Probleme speciale au fost cele legate de cursele…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- Reacția Gabrielei Firea, dupa ce licitația de autobuze a fost contestata. Companiile Mercedes-Benz Romania si Karsan Otomotiv Sanayii e Ticaret AS au contestat rezultatul licitatiei privind achizitia a 400 de autobuze, organizata de Primaria Municipiului București (PMB). Astfel, in cazul in care Consiliul…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…