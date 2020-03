Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca ar fi de acord cu inchiderea școlilor, insa trebuie sa respecte deciziile luate de Comitetul Național.Gabriela Firea a vorbit, duminica, la Antena 3 despre posibilitatea de inchidere a școlilor din Romania, din cauza epidemiei de coronavirus.Conform…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- Guvernul Italiei a anuntat, miercuri seara, inchiderea tuturor scolilor si universitatilor in perioada 5-15 martie din cauza epidemiei generate de coronavirus, informeaza cotidianul Corriere della Sera, potrivit MEDIAFAX."Nu a fost o decizie usoara, am asteptat avizul Comisiei stiintifice.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat, pentru luni, un Comandament de urgenta, avand in vedere cazurile de gripa inregistrate in Bucuresti. Potrivit specialistilor, infectiile respiratorii sunt in crestere, iar noua unitati de invatamant au avut cursurile suspendate saptamana trecuta.