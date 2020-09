Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva guvernului Orban, depusa pe 20 august, se va vota pe 31 august.Motiunea de cenzura se va vota luni, 31 august. Guvernul Orban trebuie sa plece, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.Guvernul a sesizat CCR in privinta unui conflict…

- "Ludovic Orban incearca in continuare sa ii minta pe romani cu privire la motivele pentru care nu au fost majorate pensiile, salariile și alocațiile. Totul doar propaganda și nimic altceva. Dupa ce le-a spus tot anul profesorilor ca le va majora salariile de la 1 septembrie, Orban vine și…

- Viorica Dancila, cea care a fost șefa Guvernului, nu are dubii cand afirma ca Guvernul Orban trebuie demis și ca moțiunea de cenzura a PSD trebuie votata cat mai repede. Viorica Dancila revine In postarea ei de pe Facebook, Viorica Dancila acuza ca toate progresele social-democraților din mandatul ei…

- ​Unul dintre cei mai vocali critici ai liberalilor, Victor Ponta spune totuși ca Guvernul PNL a facut și un lucru bun. Liderul Pro România susține ca decizia de a pune la conducerea DSP București a unui medic militar nu trebuie criticata doar de dragul criticii. ​„Guvernul Orban…

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Quiqe Setien, a declarat ca va pleca de la gruparea catalana atunci cand va trebui, dupa ce a avut o discutie cu presedintele Josep Maria Bartomeu."Este normal sa existe intalniri. Ne dorim sa devenim mai buni. Trebuie sa gasim solutii si sa schimbam lucrurile.…

- Camera Deputaților va dezbate joi in plen proiectul de lege, inițait de Guvern, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic. Ședința de plen a Camerei Deputaților incepe la ora 13.00. Unul dintre proiectele aflate pe ordinea de zi este…

- "Ne-am rugat de 4 luni de Guvernul Orban sa sprijine INDUSTRIA ALIMENTARA ROMANEASCA / am facut lege in Parlament pe care ei au atacat-o la CCR / am organizat intalniri si am tras semnale de alarma alaturi de producatori si de presa = DEGEABA! Guvernul Orban are ca misiune sa DISTRUGA Economia…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anuntat, sambata, ca in Monitorul Oficial a fost publicata Ordonanta de Urgenta 100, mentionand ca in numai sase luni a fost emis cel mai mare numar de OUG-uri vazut vreodata. El a precizat ca Parlamentul trebuie sa isi fixeze drept obiectiv respingerea tuturor Ordonantelor…