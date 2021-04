Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Gabriela Firea ii ataca pe guvernanți despre care spune ca au doar interese proprii. Mint, se amenința intre ei și falsifica documente publice, susține parlamentarul PSD. Mesajul Gabrielei Firea a fost postat pe pagina de Facebook. Citește și: BIOGRAFIA Ioanei Mihaila, pe…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea crede ca evacuarea pacienților din spitalele bucureștene nu e pur intamplatoare. Ea spune ca in randul guvernanților „tropaie indivizi diabolici” sa inchida și Spitalul Fundeni. Firea spune ca Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, epreocupat sa inchida spitalele publice,…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, a comentat gestul oficialilor din Guvern de a face declarații in același timp. Premierul Romaniei, Florin Cițu, dar și ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, au facut, duminica, declarații de presa in paralel de la ora 16:00. Citește și: Florin Cițu, despre remanierea…

- Senatoarea PSD Gabriela Firea acuza ca la 15 ore de la evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor nimeni nu și-a depus demisia. Social - democrata acuza ca Romania traiește deja in dictatura. "In ce tara din lume sunt scosi bolnavii operati din spital cu perfuzii, noaptea, in frig, in pijamale,…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea a comentat la Antena 3, problema ajutorului pentru gradinite si crese care trebuia acordat parintilor, ajutor care a fost taiat desi trebuia aplicat de la 1 ianuarie 2021. Mii de parinti din Romania așteaptau implementarea legii care prevedea un ajutor de pana la 1500…

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea a lansat un mesaj ironic la adresa ministrului Economiei despre care spune cum s-a aparat la motiunea simpla initiata de PSD si dezbatuta, marti, in Parlament, privind starea economiei.

- Senatoarea PSD, Gabriela Firea, a lansat un nou mesaj critic la adresa colalitiei de guvernare pe care o acuza ca nu se tine de promisiunile asumate in campanie. Ea considera ca masura taierii voucherelor de vacanta este o lovitura de gratie pentru turismul romanesc.

- Senatoarea PSD Gabriela Firea a cerut, miercuri seara, la Romania TV, actualei guvernari PNL sa ia de bun bugetul alternativ prezentat de PSD. "Nu cred ca exista cineva care sa se fi așteptat la o așa de organizare in țara. Avem un cuvant de ordine, austeritatea. Austeritatea aduce saracire.…