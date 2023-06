Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA vor fi pregatiti de FBI in tehnici si metode speciale de investigatii. Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Voineag, a avut o intrevedere, la sediul institutiei, cu Monika A. Wasiewicz, atasatul legal al Biroului Federal de Investigatii (FBI) din cadrul Ambasadei…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, l-a umilit in Parlament pe Marcel Ciolacu. Kelemen Hunor spune ca PSD a luat copy paste fostul program de guvernare al coaliției și promite lucruri deja indeplinite. CITESTE SI BREAKING NEWS George Simion, acuzații explozive la adresa lui Marcel Ciolacu: vrem sa știm cu…

- Fetele și femeile rome sunt discriminate, prea puțin consiliate și de multe ori nebagate in seama, susține Gabriela Firea, ministrul Familiei. Ea arata ca multe dintre femei ajung sa nasca acasa, ceea ce pune in pericol viața copilului și a mamei.

- Intr-o discuție cu Libertatea, prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a spus ca partidul sau colaboreaza cu mai multe site-uri pentru a-și promova mesajele. Un site, 4media.info, aparține chiar unei firme la care Lulea este acționar. Acest articol face parte dintr-o serie in care Libertatea analizeaza…

- Semnatura președintelui PSD, Marcel Ciolacu, pe amendamentele care completeaza proiectul aflat in dezbatere in Camera Deputaților, garanteaza ca politica romaneasca, la toate nivelurile, va fi mult mai accesibila femeilor. Devine obligatoriu ca la toate tipurile de alegeri politice din Romania, minimum…

- Legea Prevenirii va aduce un sprijin suplimentar familiilor cu copii, aflate in situații dificile, in niciun caz nu va produce separarea lor, susține Ministrul Familiei, Gabriela Firea. Acesta reclama atitudinea AUR, din Comisia pentru Munca din Camera Deputaților, reunita in ședința comuna alaturi…

- Are doar șase ani și uimește o lume intreaga cu ingeniozitatea și inteligența sa! Fiul Danei Nalbaru nu se aseamana deloc cu alți copii de varsta sa, ci ai putea spune ca se comporta și gandește ca un adolescent in toata firea.Kadri este extrem de inteligent pentru un micuț de doar șase ani! El invața…