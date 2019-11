Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, primarul Capitalei, reactioneaza la declaratiile colegului sau de partid, senatorul Niculae Badalau, despre romanii din diaspora. Aceasta afirma ca romanii din afara granitelor trebuie respectati, iar tacerea sa al echivala cu o acceptare a celor spune de Badalau."Mama mea…

- Cei mai multi votanti din diaspora la alegerile prezidentiale de duminica au fost in Italia si Marea Britanie, Klaus Iohannis obtinand peste tot, la votul din strainatate peste 85% din voturi, conform rezultatelor partiale. In Indonezia, Israel, Irak, Turcia si Ucraina, Dancila a obtinut peste 20%…

- Dupa numararea a 98.12% din voturile date in diaspora, care au fost in numar total de 944.077, pe tari, cele mai multe voturi au fost in Italia (190.280), unde a iesit castigator Klaus Iohannis cu 92,6% din voturi. Pe locul al doilea ca numar de voturi este Marea Britanie, cu 170.479 de voturi, unde…

- Votul in strainatate pentru alegerile prezidentiale 2019 s-a incheiat in Europa, Asia, Africa si Australia. Procesul electoral continua in Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Cuba, Mexic, Peru, Statele Unite ale Americii, Uruguay, Venezuela pana la 21:00 (ore locale). La ora…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), pana sambata la ora 22.00 au votat in strainatate 376.461 de romani in turul II la alegerile prezidentiale. S-a depașit cu peste 80.000 de voturi prezența din primul tur in Diaspora, cand pana la ora 22.00 votasera 293.299 de romani. Clasamentul țarilor…

- La alegerile prezidențiale 2019, in primul tur, diaspora va putea vota pe parcursul a trei zile, incepand de vineri, 8 noiembrie, pana duminica, 10 noiembrie, la oricare dintre cele 835 de secții de votare organizate in strainatate.

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintie, va merge, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie, in orase din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Republica Moldova, pentru a se intalni romanii din diaspora. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, ''ca viitor presedinte…

