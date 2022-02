Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat, luni, masurile propuse de PSD in criza energiei, astfel incat facturile la electricitate si gaz sa redevina si sa ramana suportabile pentru populatie si economie, inclusiv iarna viitoare, insa precizeaza ca ministerul Energiei are responsabilitatea initierii/propunerii oficiale a intregului pachet, asa dupa cum inclusiv premierul i-a cerut, repetat, ministrului […] The post Gabriela Firea, despre criza energiei: Nu vrem sa ne obișnuim cu facturi uriașe, dublate, triplate, chiar de 4 ori mai mari! appeared first on Știri online, ultimele știri,…