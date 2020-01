Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea este, in prezent, singurul candidat de stanga care a anunțat ca vrea un nou mandat la Primaria Capitalei. In schimb, dreapta este indecisa pentru un candidat unic, Nicușor Dan fiind susținut de USR București, Vlad Voiculescu de PLUS, iar liberalii tind sa doreasca un candidat propriu,…

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt practic la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar…

- Romanii vor alege anul acesta primari și parlamentari noi. Stanga dominata de PSD este in degringolada, dupa infrangerile usturatoare de la alegerile europarlamentare si prezidentiale. Primul eveniment politic al anului va fi Congresul PSD, in februarie, cand social-democrații iși vor alege…

- Gabriela Firea primeste un ajutor nesperat pentru a fi realeasa primar, in conditiile in care pe partea dreapta au intrat deja in cursa Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, iar PNL si PMP vor veni, la randul lor, cu propuneri. Solutia ca dreapta sa invinga la Bucuresti: fie o coalitie, fie alegeri in doua…

- ”Cheia pentru viitorul Capitalei este insa la PMP. Avem cel putin trei candidati mai buni decat cei anuntati sau decat cei care isi doresc sa candideze din partea altor partide. Nu vom accepta niciun fel de improvizatie, Capitala are nevoie de un primar cu larga sustinere si de aceea vom face tot…

- Eugen Tomac a anunțat ca PMP va avea propriul candidat la alegerile pentru Primaria Capitalei. El susține ca partidul are cel puțin trei candidați mai buni decât cei anunțați de USR și PLUS, în timp ce liberalii nu și-au anunțat poziția, deși au obținut cel mai mare numar de voturi la ultimul…

- Consilierul general Ciprian Ciucu, presedinte interimar al PNL Sector 6, a anuntat, marti, ca va concura in partid sa fie desemnat candidat la Primaria Capitalei la alegerile din 2020, unde ii poate intalni pe candidatul PSD (Gabriela Firea) și pe candidatul USR-PLUS (Nicușor Dan sau Vlad Voiculescu).…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca iși dorește sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat in fruntea Bucureștiului și ca a inceput un „jihad” politic impotriva sa.Firea le-a acuzat pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele Asociației Daruiește Viața, care construiește…