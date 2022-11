Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, un mesaj de Ziua Internationala de Lupta Impotriva Violentei asupra femeilor in care a precizat ca este important ca victimele sa stie ca nu sunt singure. Potrivit ministrului, doar in primele 9 luni ale acestui an, peste 66.000 de femei au…

- Joi, 10 Noiembrie 2022, Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anunțat ca in scurt timp, cardul eropean pentru tineri va fi disponibil și in Romania. Prin acest card, tinerii vor avea acces la evenimente, reduceri pentru transport, cazare sau diverse manifestari culturale…

- „Vesti importante! Am publicat in consultare regulamentul programul social de crestere a natalitatii. Cuplurile sau femeile singure cu varsta intre 20 si 45 de ani pot afla care sunt pasii pe care trebuie sa-i faca pentru a obtine ajutorul financiar de 15.000 de lei. Pana la sfarsitul lunii, suntem…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca in urmatorii doi ani vor fi inchise si ultimele 73 de centre de plasament care mai functioneaza in Romania, noua dintre acestea, chiar pana la sfarsitul acestui an.Potrivit ministrului, in aceste centre stau aproximativ 1900 de copii. Firea aminteste…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea afirma ca traficul de persoane si de copii este inca un fenomen ingrijorator in Romania, dar ca s-au facut eforturi considerabile pentru a reduce numarul cazurilor de copii abuzati sau traficati, iar rezultatele sunt vizibile si au fost recunoscute in ultimul raport…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, sustine ca multi copii ai caror parinti au plecat la munca in strainatate au ramas in tara cu persoane care nu le mai pot intretine financiar, iar pe viitor familiile vor trebuie sa anunte autoritatile in grija cui raman acesti…

- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat ,la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca in sedinta de Guvern se va completa setul de politici guvernamentale pentru sustinerea familiilor tinere cu un program destinat cresterii natalitatii. Ministrul Familiiei, Gabriela Firea a afirmat ca anul trecut, in Romania s-au nascut cei mai putini…