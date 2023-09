Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Iași a judecat, vineri, contestatia lui Dumitru Buzatu la arestul preventiv. Magistratii au descis, definitiv, ca fostul presedinte al CJ Vaslui ramane in arest. Curtea de Apel Iași a respins, astfel, contestația lui Buzatu la decizia Tribunalului Vaslui de arestare preventiva. Si expertul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Iași au respins contestația lui Dumitru Buzatu la decizia de arest preventiv, deși avocații au invocat faptul ca baronul PSD are diabet și suporta cu greu condițiile din detenție. The post Instanța a luat decizia in cazul Buzatu appeared first on Cotidianul RO .

- ULTIMA ORA… Dupa mai bine de doua ore de ședința, magistrații Curții de Apel Iași au decis sa se mai gandeasca, pana maine, ce verdict vor da și daca il vor pastra sau nu, pe Dumitru Buzatu, in arest preventiv. Se pare ca avocații acestuia și-au facut foarte bine treaba și misiunea judecatorilor a devenit…

- ULTIMA ORA… Dupa mai bine de doua ore de ședința, magistrații Curții de Apel Iași au decis sa se mai gandeasca, pana maine, ce verdict vor da și daca il vor pastra sau nu, pe Dumitru Buzatu, in arest preventiv. Se pare ca avocații acestuia și-au facut foarte bine treaba și misiunea judecatorilor a devenit…

- Curtea de Apel Iasi a amanat solutionarea recursului privind arestarea preventiva a lui Dumitru Buzatu. Buzatu a solicitat, prin avocat, amanarea judecarii cauzei, pentru studierea dosarului in care este acuzat de luare de mita, iar judecatorii au programat o noua sedinta pentru joi, la ora 13.00. „Am…

- Curtea de Apel Iasi a amanat solutionarea contestatiei privind arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, ca urmare a solicitarii venite din partea avocatului acestuia. Buzatu a solicitat, prin avocat, amanarea judecarii cauzei, pentru a putea studia dosarul…

- Curtea de Apel Iasi a amanat solutionarea contestatiei privind arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Dumitru Buzatu, ca urmare a solicitarii venite din partea avocatului acestuia.Buzatu a solicitat, prin avocat, amanarea judecarii cauzei, pentru a putea studia dosarul…

- Premierul Marcel Ciolacu, prezent la celula de criza a MAI, a declarat ca intervenția de la Crevedia s-a facut ca la carte și ca acolo, deși au rezultat 58 de pompieri raniți, s-a acționat ca la carte.Vezi și : BREAKING - Ce a provocat dezastrul de la Crevedia : Motivul incredibil care a provocat deflagrația"Azi…