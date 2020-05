Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a vorbit duminica la Digi24 despre cum ar putea fi respectate regulile de distanțare sociala dupa data de 15 mai, in contextul in care parcul auto al STB s-a redus cu 40% in aceasta perioada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca pe ordinea de zi a ședinței de vineri a Consiliului General figureaza un proiect pentru achiziționarea a 3.000 de teste pentru COVID-19 pentru angajații...

- IRIDEX, compania care opereaza depozitul ecologic Chiajna, transmite ca aici nu s-au ars, nu se ard si nu pot fi arse deseuri. Precizarile sunt aduse in contextul in care Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat intr-o conferinta de presa pe tema poluarii, ca are "cateva variante…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, transmite ca a solicitat CSAT sa analizeze poluarea inregistrata in Bucuresti in noaptea de duminica spre luni."Vom solicita sprijinul tuturor autoritatilor statului, pentru ca dreptul la sanatate si la un mediu curat, sanatos, sunt garantate de Constitutie",…

- Desemnarea lui Florin Citu in functia de premier de catre Klaus Iohannis a provocat amuzament in randul social-democratilor. Gabriela Firea ironizeaza decizia președintelui printr-un banc postat pe Facebook.Primarul general al Capitalei sugereaza ca PNL si Klaus Iohannis vor sa il faca, de…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat cAƒ existAƒ autobuze noi, Euro 6, care circulAƒ goale prin centrul Capitalei, exprimA¢ndu-AYi speranAa cAƒ Parlamentul va aproba proiectul care permite utilizarea liniei de tramvai ca bandAƒ unicAƒ, dar AYi cAƒ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns vehement la afirmațiile facute de miniștrii PNL Florin Cițu și Virgil Popescu, care au afirmat ca vor pune poprire pe conturile Primariei. „Doi...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a demis pe directorului Circului Metropolitan, Bogdan Stanoevici. Printre motivele care au stat la baza deciziei se numara incheierea unor contracte paguboase si contractarea de colaboratori externi in defavoarea propriilor angajați.