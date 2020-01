Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, va depune plangere penala pe numele lui Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, in contextul in care cel din urma ar fi acuzat-o ca a periclitat „parteneriatele strategice cu UE si SUA” și ca „a furat”. Firea ii cere lui Bogdan sa „aduca dovezi plauzibile,…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu depune plangere penala luni in cazul femeii arse in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca, el acuzandu-l pe medicul Mircea Beuran pentru acest incident.”Deputatul Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru Sanatate, va depune o…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii raspunde premierului Ludovic Orban, cel care spunea ca primarul cere bani ”cu neobrazare”. Firea ii transmite ca solicita acești bani de la Guvern pentru a achita servicii de utilitate publica, iar daca premierul nu va da curs solicitarii Primariei Capitalei,…

- Codrin Ștefanescu, secretarul adjunct al PSD, a reacționat dupa ce europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat ca depune plangere penala impotriva Liei Olguța Vasilescu.Citește și: Active Watch, plangere la CNCD și CNA dupa declarația Liei Olguța Vasilescu: 'In spatele acestor vorbe baltesc…

- USR anunta ca va depune plangere penala pe numele primarului general Gabriela Firea, pe care o acuza de abuz in serviciu in legatura cu Spitalul Gomoiu, unde ar fi fost realizate lucrari la pret supraevaluat. si solicita angajatilor Primariei sa nu distruga documente care ar putea fi probe in ancheta.

- USR Bucuresti a anuntat, vineri, ca va depune plangere penala impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru infractiunea de abuz in serviciu, in legatura cu situatia de la Spitalul Gomoiu. "Primarul Capitalei a refuzat timp de doi ani sa ia masurile care se impuneau in urma concluziilor…

- USR Bucuresti a anuntat, vineri, ca va depune plangere penala impotriva primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru infractiunea de abuz in serviciu, in legatura cu situatia de la Spitalul Gomoiu."Primarul Capitalei a refuzat timp de doi ani sa ia masurile care se impuneau in urma…

- Fostul șef al CSM Ploiești, Cristian Nica, susține ca va depune o plangere penala impotriva primarului municipiului Ploiești, Adrian Dobre, pe motiv ca „prin acțiunile și inacțiunile sale mi-a defaimat grav imaginea”. Cristian Nica a fost demis, saptamana trecuta, prin dispoziție semnata de primarul…