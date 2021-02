Testare gratuita Cambridge English

Elevii din județul Suceava interesați să susțină pe 19 iunie 2021 examenul Cambridge English B2 First for Schools (FCE) sau C1 Advanced (CAE) au acum ocazia de a se înscrie la o evaluare gratuită susținută de către Twinkle Star Exam Centre pentru a afla nivelului de limba engleză. Testarea se va desfășura online, în data […] The post… [citeste mai departe]