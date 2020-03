Cea mai buna masina a inceputului de an este noua KIA XCeed PHEV 2020

Daca te gandesti tot ceea ce inseamna Toyota Hybrid si Lexus Hybrid reprezinta masina 100% construite in Japonia. Chiar si masinile europene precum Renault ZOE, Nissan Leaf sau gama Audi electrice folosesc acumulatori fabricati in Asia. Exact in aceasta situatie… [citeste mai departe]