- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sâmbata ca ar vrea ca data alegerilor sa fie stabilita împreuna cu medicii, astfel încât românii ”sa nu fie puși în pericol”. „În ceea ce privește data alegerilor locale eu aș dori…

- Data alegerilor locale ar trebui sa fie stabilita cu medicii, care știu cel mai bine cand pot fi chemați romanii la vot, a declarat, sambata, Gabriela Firea. Primarul Capitalei este de parere ca cea mai buna ...

- Sfarșitul lunii septembrie, inceputul lui octombrie este considerata o perioada "potrivita" pentru organizarea alegerilor locale, a anunțat vineri premierul Ludovic Orban. El a motivat ca a avut in vedere ca alegerile sa fie dupa perioada concediilor și inainte de o eventuala reizbucnire a epidemiei…

- Parlamentul trebuie sa adopte cel tarziu saptamana viitoare o lege care sa prelungeasca mandatele primarilor, in caz contrar autoritatilor locale vor intra in ”vid de autoritate”. Altfel spus, pana in toamna vom avea primari sau presedinti de Consilii Judetene doar pe hartie, fara putere juridica. Atat…

- In Romania exista o disputa privind afișele stradale care reprezinta medicii sub forma de sfinți in fața crizei CoV. Conducerea Bisericii Ortodoxe Romane o considera ca o blasfemie și „un abuz vizual al iconografiei creștine”. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a cerut eliminarea afișelor.Artistul…

- Camera Deputatilor a adoptat joi, in calitate de for decizional, initiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania si ALDE privind prelungirea cu sase luni a mandatelor alesilor locali. Practic, legea PSD dubleaza o ordonanta de urgenta identica adoptata de Guvernul Orban. Insa PSD a adus un amendament…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, joi, cu 204 voturi pentru, 105 voturi contra și 7 abțineri, proiectul de lege inițiat de liderii PSD, Pro Romania, ALDE și UDMR care prevede ca mandatele aleșilor locali se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgența și ca data alegerilor…

- Gabriela Firea a declarat, la Marius Tuca Show, ca in opinia ei vor fi amanate alegerile locale. Primarul general al Capitalei a precizat ca de anticipate nici nu se mai pune problema și considera ca ar fi „desuet” ca politicienii sa-și faca reclama la obiective politice in