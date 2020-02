Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca PSD are nevoie de un lider care sa puna impreuna cu noi osul la treaba, care sa ne uneasca si nu sa ne dezbi9ne, care sa stea putin in concediu si in week-end si sa fie alaturi de noi si alaturi de oameni" a afirmat FIea duminica dupa aiaza, la Conferinta extraordinara a PSD Bucuresti.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu susține, sâmbata, ca Ludovic Orban nu înțelege nevoile reale ale bucureștenilor și îl provoaca sa candideze la Primaria Capitalei decât sa o saboteze pe Gabriela Firea.„Vedeți, domnule Orban?! De asta ați fost demis de Parlament cu 261…

- "Domnule Orban, nici nu stiti cat de mic incepeti sa fiti", este mesajul pe care i l-a adresat Marcel Ciolacu premierului Ludovic Orban, in ziua votarii motiunii de cenzura. Liderul interimar al PSD a spus ca este revoltat ca Executivul a adoptat 25 de ordonante intr-o singura zi. …

- Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a reacționat la anunțul premierul Ludovic Orban de a fi incepute procedurile pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate, punctand ca vine intr-un context internațional incert asta deși „Parlamentul este funcțional”.Citește și: Caștigarea…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Gabriela Firea a declarat ca a ocupat funcția de președinte interimar al PSD București prea mult timp deoarece, considera primarul, vechea conducere a partidului a vrut sa o mențina vulnerabila, transmite Mediafax.„A fost o perioada și dificila, și neclara, dar poate ca a avut rolul sau. Patru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa il revoce din functie pe ministrul Finantelor, Florin Citu, dupa ce motiunea depusa de social-democrati impotriva acestuia a fost adoptata de Senat. ''Citu - demisia! In Senat, a trecut astazi motiunea simpla…