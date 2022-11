Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor Institutului Național de Statistica, in 2021, 7.448 de fete și adolescente sub 18 au devenit mame, iar aproape 700 dintre ele aveau chiar mai puțin de 15 ani. Comparativ cu 2020, cifrele sunt totuși cu 11% mai scazute. Astfel, in 2020, au

- Rata inflatiei in luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 a urcat la 15,88%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) a ajuns la 13,1%, relateaza Agerpres . Potrivit INS , preturile…

- Angajatorii au cheltuit in medie 5.802 lei/salariat pe luna in 2021, mai mult cu 7,3% comparativ cu anul precedent, se arata in comunicatul Institutului National de Statistica transmis vineri AGERPRES. Costul mediu lunar a crescut in majoritatea activitatilor economice comparativ cu anul precedent,…

- Natalitatea din acest an a scazut cu 20% fața de perioada similara din 2021, a anunțat miercuri ministrul Familiei, Gabriela Firea, intr-o declarație la guvern. Or, anul 2021 a adus recordul negativ absolut al natalitații in Romania, cu doar 179.854 de nașteri. ”Inregistram o inrautațire a situației.…

- Numarul autorizatiilor de constructie eliberate in primele sapte luni a scazut cu 9,4%, in comparatie cu perioada similara din 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica, preluate de Agerpres. In perioada mentionata s-au eliberat 26.577 de autorizatii. Scaderi s-au inregistrat in toate…

