Gabriela Firea, critici dure la adresa PNL! "Au o strategie eronată, fac zilnic erori la guvernare" ”In mod normal trebuia sa avem in primavara alegeri locale și la toamna alegeri generale. Așa era și normal, și la termen, și moral, și respectam și cutumele europene și recomandarile Comisiei de la Veneția, și Constituția. Din pacate, acum se dorește altceva. Se doresc alegeri anticipate parlamentare tocmai pentru ca populația sa nu sancționeze PNL-ul la toamna, pentru nerealizarile din aceasta perioada. Și s-au gandit sa faca urmatoarea strategie. PNL sa beneficieze de faptul ca președintele, caștigand al doilea mandat, este acum intr-o situație buna din punct de vedere politic, are o cota… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

