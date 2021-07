Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, ii explica actualului primar al Capitalei, Nicușor Dan, ca in ultimii ani s-a putut moderniza transportul public in București fara creșterea tarifelor, iar realizarile pe care acesta le prezinta sunt, de fapt, proiecte demarate in mandatul fostei administrații,…

- Consiliul Municipal Chișinau a acceptat donarea din partea PNUD Moldova a unui sistem de monitorizare GIS, transmite MOLDPRES. Șeful interimar al Direcției generale transport public și cai de comunicație, Vitalie Mihalache, a solicitat astazi consilierilor aprobarea acestei donații intrucit echipamentul…

- In contextul in care s-a tot vorbit, in ultima perioada, nu doar despre situația gunoaielor de pe strazile din sectorul 1, ci și despre balariile din parcuri, dar și despre intarzierea in inceperea aplicarii tratamentelor impotriva țanțarilor și a capușelor, social-democrata Gabriela Firea, fost primar…

- Gabriela Firea lanseaza un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, in problema persoanelor cu dizabilitați. Fostul edil afirma ca Dan „nu este interesat de problemele oamenilor”. Senatorul PSD spune ca acesta a anunțat relaxat ca adultii cu dizabilitati vor primi de acum incolo…

- Senatorul PSD Gabriela Firea lanseaza un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, despre care afirma, "ca nu este interesat de problemele oamenilor". Fostul primar al Capitalei spune ca acesta "a anunțat relaxat, ca adultii cu diza

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca PNL și USR-PLUS au promis ”lapte și miere” in campanie, dar in mandatul lui Nicușor Dan bucureștenii primesc doar ”fiere”. „Cat de scurte sunt picioarele minciunii PNL - USR/Plus! 6 luni a durat mirajul “dreptei unite”! Exact cu asta au…

- ”Motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna. Practica de a creste cheltuielile la umbra unor venituri fictive. Tot crestem cheltuielile, dar pentru ca stim ca nu avem loc de ele in buget, mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix. Nimic bun nu va veni…

- Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene (USR PLUS), il critica pe Nicusor Dan, edilul Capitalei, spunand ca se crede „un fel de Mesia”. Printre nemultumiri se numara faptul ca „nu vorbeste cu nimeni, nu raspunde la telefoane”, dar si ca „face bugetul precum Gabriela Firea”. Ministrul a mai transmis…