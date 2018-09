Gabriela Firea, citata la Parchet in dosarul violentelor de la protestul din 10 august

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea va fi audiata, astazi, de catre procurorii militari de la Parchetul General, in dosarul privind protestul din 10 august. Surse politice au confirmat, pentru AGERPRES, ca edilul Bucurestiului a primit o citatie pentru data de 4 septembrie.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, este audiat vineri la Parchetul General in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august, transmite Agerpres.ro Reprezentanti ai Parchetului General au declarat ca Badulescu a fost chemat in calitate de martor. Tot vineri, la PG a venit…

- Numarul plangerilor in dosarul violentelor de la protestul din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 206, iar pana acum au fost facute 81 de audieri, a anuntat miercuri seara Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.