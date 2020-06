Gabriela Firea cere moţiune de cenzură împotriva Guvernului: 'E imperios necesar' Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca sustine ideea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului, din cauza felului in care acesta a gestionat pandemia COVID-19, "speriind" inutil populatia si "prabusind" economia, fara sa ia masuri care sa scoata tara din criza. "Din punctul meu de vedere, e imperios necesar. Cand anume, vom vedea, pentru ca o motiune de cenzura o depui nu ca pe un exercitiu de imagine sau un exercitiu politic, ca nu ne jucam cu cetatenii. (...) Trebuie sa ne convingem ca avem si majoritate pentru ca motiunea sa treaca. Momentul trebuie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

