Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii doi ani, Institutul National de Statistica nu putut actualizare valorea cosului minim de consum pentru un trai decent din cauza unei erori materiale: o parte dintre componentele cosului lipsesc legea din 2020. Gabriela Firea cere corectarea ace

- Ministrul Familiei a transmis un mesaj, luni dimineața, legat de protecția romanilor datorita deciziei luate de coaliția de guvernare. Gabriela Firea spune ca plafonarea preturilor la energie si gaze naturale, care reprezentau peste 50% din cresterea inflatiei, va determina o stabilizare a preturilor…

- Dupa ce Avocatul Poporului a scris intr-un raport ca salariul minim din Romania nu ajunge pentru un trai decent, Libertatea a intrebat mai mulți experți ce trebuie facut. Aceștia sunt de acord ca salariul minim trebuie sa creasca in urmatorii ani, insa soluțiile propuse sunt diametral opuse. Unii spun…

- Avocatul Poporului atrage atentia ca salariul minim brut pe tara garantat in plata, de 2.550 lei pentru anul 2022, este mai mic decat cosul de consum pentru o persoana adulta singura, de 2.708 lei, arata un raport eloborat de institutie. In acest context, Avocatul Poporului cere "luarea de masuri urgente…

- Avocatul Poporului atrage atentia ca salariul minim brut pe tara garantat in plata, de 2.550 lei pentru anul 2022, este mai mic decat cosul de consum pentru o persoana adulta singura, de 2.708 lei, arata un raport elaborat de institutie.

- Rata somajului in Spania a scazut in trimestrul patru din 2021 și a ajuns la cel mai redus nivel incepand din 2008, adica inaintea crizei financiare, pe fondul redresarii economiei, a informat agenția Reuters , preluata de Agerpres . Rata somajului a scazut in Spania la 13,33% in ultimele trei luni…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile…

- 94% din veniturile populatiei s-au dus in trimestrul trei al anului trecut pe cheltuieli de consum, plata facturilor pentru intretinerea locuintei si impozitele si contributiile platite catre stat, dupa cum reiese din datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).