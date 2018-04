Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Vechi al Bucureștiului se va extinde cu 50 de strazi. Anunțul a fost facut de Gabriela Firea in cadrul Forumului Wine and Street care a avut loc la Palatul Parlamentului. “Centrul vechi se va extinde cu inca 50 de strazi pana in cartierul evreiesc. La Primaria Capitalei lucram la un studiu de…

- Primaria Capitalei va avea propriul program de reabilitare termica, separat de cele de la sectoare, potrivit unui proiect de hotarare adoptat miercuri de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Potrivit proiectului, primaria va suporta 80 la suta din costurile lucrarilor, urmand ca asociatiile…

- Primarul general, Gabriela Firea, susține ca Spitalul Metropolitan va fi construit „intr-un timp rezonabil”, nu in 20 de ani, așa cum a trecut Ministerul de Finanțe ca termen maxim in ordonanța de urgența adoptata miercuri.

- Primarul general, Gabriela Firea, ii mulțumește premierului Viorica Dancila pentru terenul aprobat pentru Spitalul metropolitan din București. Decizia a fost anunțata la inceputul ședinței de guvern din 21.03.2018.”Multumesc Doamnei Prim-Ministru, Viorica Dancila! Spitalul metropolitan din…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un Comandament de Urgența la Primaria Capitalei și a ținut sa avertizeze atat cetațenii, cat și autoritațile ca trebuie sa existe o mobilizare exemplara pentru a trece peste aceasta perioada. Firea i-a avertizat pe deținatorii de panouri publicitare…

- Primul utilaj de topit zapada a fost pus in acțiune in Piața Victoriei. Astazi, un excavator cu sigla RATB incarca zapada din mormanele adunate in mijlocul pieței și le punea in utilajul respectiv. Mașinaria funcționeaza cu motorina. ”Dupa ce este umplut cu zapada, o topește in circa 15 minute”, ne-a…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, marti, in cadrul unui eveniment la care participa si ambasadorul israelian la Bucuresti, ca anul acesta, Cartierul evreiesc din Bucuresti va intra intr-o etapa de refacere „din radacini”.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca Primaria Capitalei are toleranta zero fata de taximetristii care se abat de la legea taximetriei, facand referire la un taximetrist care si-a amenintat, miercuri, clientii cu arma, la Aeroportul Otopeni.