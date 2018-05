Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunta ca PSD se intareste, dupa plecarile din acesta perioada catre partidul lui Victor Ponta, si ca sapte parlamentari au semnat adeziuni in fata lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro "Si in viata privata si in cea profesionala ii apreciez pe oamenii care stiu sa treaca impreuna…

- Gabriela Firea anunța ca PSD se intarește! Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta.Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la PSD sa fie mai mare. In plus, ea a anunțat,…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca Ecaterina Andronescu si Mihai Tudose negociaza intens cu Victor Ponta trecerea de la PSD la Pro Romania. Fostul premier Victor Ponta va rupe inca 20 de parlamentari de la PSD, PMP si ALDE si ar putea inclina decisiv balanta pentru debarcarea Guvernul Dancila,…

- In ultimele zile mai mulți parlamentari ai PSD și-au anunțat public plecarea spre PRO Romania, partidul lui Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu. Potrivit informațiilor noastre acesta este doar partea publica a ceea ce se vede in aceste zile și așa s-ar justifica ieșirea foarte dura…

- Cu toate scenariile pe masa inaintea moțiunii de cenzura anunțate de PNL, președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca demersul opoziției nu are șanse de reușita, chiar daca doi foști premieri social-democrați, cu „atitudine de șobolan”, incearca sa rupa voturi din tabara social-democraților. Dragnea…

- Victor Ponta negociaza intens cu parlamentari PSD care ar fi pe locuri neeligibile dupa caderea partidului in sondaje și intenționeaza sa-și faca grup parlamentar la Camera Deputaților chiar in cursul acestei saptamani daca va reuși sa ajunga la zece, numarul minim necesar pentru a-i cere lui Liviu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri ca va candida pentru un post de vicepresedinte al PSD daca va fi recomandata de colegele de la organizatia de femei, dar a respins posibilitatea de a candida la presedintia Romaniei. "Daca colegele mele de la organizatia…