Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat ca liderii coaliției de guvernare și premierul Florin Cițu vor merge la Cotroceni pentru a discuta cu președintele Klaus Iohannis despre Programul Național de Reziliența și Redresare. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic: `scandalul AstraZeneca`…

- „Miercuri si joi se vor depune plangerile penale pe Anexa 7.03 la buget”, a afirmat Marcel Ciolacu, intrebat luni la finalul BPN al PSD despre subiect. Pe 1 martie, Marcel Ciolacu a anuntat ca social-democratii au decis sa faca plangeri penale fostului premier Ludovic Orban, actualului prim-ministru…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu il face mincinos pe premierul Florin Citu, reproșandu-i ca atat el, cat si coalitia de guvernare, au votat in decembrie in Parlament programul de guvernare care prevedea cresterea pensiilor in acest an, nu in 2022, cum au anunțat acum. „Citu, esti un mincinos! Ce incredere…

- Șeful campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghita, a informat, marti, ca peste 25 de persoane cu varsta de peste 100 de ani sunt programate pentru imunizare. Citește și: Rareș Bogdan, catre Ludovic Orban și Florin Cițu: Vreți sa ne batem pe un partid de 10-15%?…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea , critica actuala coaliție de guvernare pentru modul in care gestioneaza bugetul Romaniei. Fostul edil al Capitalei susține ca nu exista nicio categorie sociala care sa fi avut vreun beneficiu de pe urma guvernarii PNL-iste. Firea a aratat, de asemenea, ce promitea…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, critica actuala coaliție de guvernare pentru modul in care gestioneaza bugetul Romaniei. Fostul edil al Capitalei susține ca nu exista nicio categorie sociala care sa fi avut vreun beneficiu de pe urma guvernarii PNL-iste. Firea a aratat, de asemenea, ce…

- Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri modificarile aduse Codului administrativ, referitor la statutul prefectului si subprefectului, in sensul ca cei care le dețin vor putea fi membri de partid.”In sedinta de guvern de astazi a fost aprobata ordonanta de urgenta prin care prefectii devin demnitari.…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, acuza Guvernul condus de Florin Cițu ca a dus Romania la „groapa austeritații”. Firea invoca scrisoarea oficiala de la Comisia Europeana. Citește și: VIOLENȚE in SUA! Dolarul a CAZUT la un minim istoric: cel mai scazut nivel in ultimii trei ani…