Stiri pe aceeasi tema

- In capitala Romaniei, București, se inchid școlile și cinematografele. Despre aceasta a anunțat premierul roman Ludovic Orban, dupa ce ieri in București s-au inregistrat 700 de cazuri noi de contaminare cu COVID-19. De asemenea, masca devine obligatorie si in spatiile deschise. Se inchid scolile, teatrele,…

- Gabriela Firea a declarat, marți seara, la Antena 3, despre numarul populatiei din Capitalei:„Autoritatile stiu cifra corecta, dar le convine aceasta situatie. Isi doresc sa se organizeze alegeri parlamentare cu orice riscuri. Avem documente de la multe organisme internationale, inclusiv Banca…

- Rezultate alegeri locale 2020 Bucuresti: Nicusor Dan este noul primar general al Capitalei. Cum se impart sectoarele Alegerile locale din 27 septembrie au adus rezultate surprinzatoare in Capitala, unde PSD a ramas la conducerea unui singur sector. In principala batalie electorala din Bucuresti, Gabriela…

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, anunța ca au fost livrate inca 30 de autobuze hybrid. Acestea vor intra pe liniile 178 și 133 ale STB.„Green report! Au sosit in Bucuresti inca 30 de autobuze hybrid Mercedes Citaro, din totalul de 130 achizitionate, pe langa cele 27 deja…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca intrarea in cursa pentru Capitala a lui Traian Basescu, dar și a lui Calin Popescu Tariceanu schimba fundamental jocul, care nu se mai da doar intre PSD și PNL. Cristoiu arata ca PNL a impanzit Capitala cu afișe, o veche strategie a celor de la PSD, care satura…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a luat decizia, luni, ca masca de protecție sa devina obligatorie in Centrul Vechi din Capitala, anunța Digi 24.”Masura va fi valabila pentru zonele pietonale, nu și pentru terase”, anunța duminica viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu. „Zona pietonala…