Fostul și actualul primar al Bucureștiului s-au luat la cearta pe Facebook. Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea l-a acuzat pe actualul edil Nicusor Dan ca nu e in stare sa construiasca nimic si vrea sa scape rode piecte esentiale pentru Bucuresti, cum ar fi Pasajul Unirii. Replicile lui Nicușor Dan nu au intarziat sa apara. „Un primar gospodar face, actioneaza, cladeste pentru locuitori, nu paseaza raspunderea! Primarul general Nicusor Dan nu e in stare sa construiasca nimic si prefera sa „arunce” la sectoare marile lucrari de investitii. In loc sa caute solutii, Nicusor Dan prefera sa scape…