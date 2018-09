Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea spune ca ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregatita în sedinta CEx PSD cu hârtii care reprezentau discutii private pe WhatsApp, dupa ce în urma cu un an a recunoscut ca are discutii, de pe aceeasi

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, sambata, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, a comunicat in CExN foarte aplicat, ca ”nu a vorbit discuții”, dupa ce primarul Gabriela Firea a afirmat ca aceasta a venit la ședința ”pregatita cu niște xeroxuri cu mesaje pe SMS, pe Whatsapp”.”Carmen…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a afirmat sambata ca ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar fi incercat sa o defaimeze pe Speranta Cliseru, prefectul Capitalei. "S-a afirmat si in Comitetul Executiv ca doamna prefect ar…

- Gabriela Firea i-a luat apararea prefectului Speranța Clișeru , ale carei declarații le contrazic pe cele ale ministrului de Interne Carmen Dan, dar și pe cele ale jandarmeriei, referitor la prezența prefectului in Piața Victoriei in data de 10 august, dar și la ora la care a fost semnat ordinul prin…

- Primarul general Gabriela Firea i-a invitat, luni, la o sedinta pe reprezentantii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Politiei Capitalei si ai Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pentru a stabili conditiile organizarii mitingului din 10 august.

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) informeaza ca intrarile in București s-au aglomerat, dar circulația nu e blocata. In schimb, traficul in Piața Victoriei e blocat de mitingul PSD. Manifestanții vin in Capitala cu trenuri, microbuze, autocare și mașini, dar polițiștii acționeaza, in continuare,…

- Primarul municipiului Bucuresti, Gabriela Firea semneaza astazi, impreuna cu primarul municipiului Brasov, George Scripcaru si cu primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, un Memorandum privind infiintarea Asociatiei " Axa de Dezvoltare Brasov Bucuresti Constanta".Potrivit unui mesaj transmis…