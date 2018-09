Gabriela Firea: Călin Popescu-Tăriceanu ar fi cu adevărat un preşedinte al tuturor românilor Bucuresti, 10 sep /Agerpres/ - Primarul general, Gabriela Firea, a declarat luni ca sustine ideea conform careia un candidat comun PSD-ALDE ar fi o decizie corecta, apreciind totodata ca liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu este "un om politic robust, profund european si un bun patriot". "Eu ii inteleg pe toti colegii mei din tara care isi pun intrebarea cum de a ajuns cel mai mare partid din Romania sa nu aiba propriul candidat. Si credeti-ma ca merg, si eu prin tara si ma intalnesc cu toti colegii mei si le dau dreptate. Dar pana la urma, politica se poate judeca pe rezultate. Acum, a ne ambitiona… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am luat decizia impreuna cu colegii mei de a organiza o conferinat d epresa pentru a explica care sunt proiecte care au fost blocate si despre care se afirma ca sunt niste mofturi ale bucurestenilor si ca primarul General urmareste alte scopuri (...) Se transmite colegilor mei din tara ca vreau…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a continuat, marți seara, seria de atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un interviu pentru TVR 1, Firea a reiterat faptul ca nu a beneficiat de sprijinul lui Dragnea pentru proiectele primariei și a vorbit și despre cum erau facute numirile in Guvern. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, referitor la rechemarea in tara a lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, ca acesta nu mai poate reprezenta Romania. "Colegii de la PSD au aceeasi pozitie, cred ca in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica…

- Primarul general Gabriela Firea spune ca ministrul de Interne Carmen Dan a venit pregatita in sedinta CEx PSD cu hartii care reprezentau discutii private pe WhatsApp, dupa ce in urma cu un an a recunoscut ca are discutii, de pe aceeasi aplicatie, ale unui senator si ca sunt usor de interceptat.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este si presedinte al PSD Bucuresti, a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar fi potrivit pentru functia de presedinte al tarii, dar a adaugat ca ar trebui facuta o analiza interna pentru a vedea cum a ajuns Partidul Social Democrat in situatia…

- Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca nu va candida la alegerile prezidentiale din 2019 si ca s-ar putea sa existe un candidat comun PSD-ALDE – Calin Popescu Tariceanu. Ea a spus ca Tariceanu…

- Gabriela Firea a declarat ca Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza la alegerile prezidențiale in condițiile in care ea a fost prima care a spus ca nu candideaza la președinție. Primarul a adaugat ca președintele PSD a spus in acel moment ca nu va candida nici el și ca PSD - ALDE vor avea candidat…