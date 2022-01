Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o recenta postare pe Facebook, Gabriela Firea susține ca Bucureștiul ar putea pierde 300 de milioane de euro, fonduri UE alocate pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare. In aceeași postare, il acuza pe actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, ca nu a facut nimic de cand a ajuns primar.…

- Primarul general al Capitalei se lauda, intr-o postare pe Facebook, ca a reușit sa semneze acordul pentru modernizarea altor 11 kilometri din reteaua primara de termoficare a Capitalei. Lungimea totala care trebuie reparata este de apoximativ 700 de kilometri. In postare, Nicușor Dan se lauda cu modernizarea…

- Compania americana Philip Morris International a anunțat investiții de peste 100 de milioane de dolari in Romania, in anii 2022 și 2023. Fondurile sunt destinate dezvoltarii capacitatilor de productie a consumabilelor pentru produsele fara fum pentru piata interna si externa. Cel mai mare producator…

- Londra a fost impodobita cu zeci de mii de luminițe care formeaza afișaje in forma de inger și spirit, exact cum arata și Bucureștiul in 2018 și in 2019, inainte ca Nicușor Dan sa fie primarul general al Capitalei. Bucureștiul este acum aproape in bezna, beculețele puse de Primarie fiind reduse drastic…