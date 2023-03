Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, spune ca Bucureștiul a pierdut lupta cu reducerea riscului seismic, din septembrie 2020 incoace. „La 46 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, in Capitala nu se lucreaza pe niciun șantier de consolidare a blocurilor cu bulina,…

- Guvernul a aprobat noi reglementari pentru reducerea riscului seismic al cladirilor. Reglementarile care modifica legea in vigoare privind reducerea riscului seismic al cladirilor prevad consolidarea acestora cu acordul majoritații proprietarilor. Aceeași prevedere se aplica și proprietarilor care nu…

- Cladirea Protectiei Civile din judetul Botosani, unde in prezent funcționeaza unitatea SMURD, va fi consolidata pentru reducerea riscului seismic si reabilitata energetic. Imobilul se regasește pe lista primelor 50 de constructii selectate la finanțare in cadrul Programului național de consolidare a…

- Ministerul Educatiei are o situatie a cladirilor cu destinatia unitati de invatamant, inclusiv cele expertizate si clasificate ca fiind expuse riscului seismic.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, Sistemul Informatic Integrat al Invatamantului din Romania SIIIR este platforma in care unitatile…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a participat la dezbaterea pe tema abandonului scolar organizata in Parlamentul Romaniei de catre Comisia de invatamant din Camera Deputatilor si CONAF – Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin. „Ultimele statistici oficiale disponibile sunt dezarmante:…

- Zero taxe pe salariul minim și reducerea cheltuielilor publice sunt cele doua linii pe care parlamentarii USR le vor urmarii in actuala sesiune parlamentara. "Lupta pe care USR o va duce in Parlament in actuala sesiune parlamentara se concentreaza pe 2 masuri: reducerea cheltuielilor statului –pensiile…

- Situația dramatica prin care trece Turcia, dupa producerea cutremurelor puternice care au curmat un numar mare de vieți, a readus in atenție problema cladirilor cu risc seismic din București. La acest aspect face referire și fostul primar general al Capitalei. „In ultimii doi ani nicio cladire pericol…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane recomanda conducatorilor auto sa tina cont de conditiile meteorologice atunci cand pornesc la drum si sa circule cu viteza adaptata permanent conditiilor de trafic.Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de…