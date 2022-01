Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța ca prețul pentru termoficarea bucureștenilor s-a dublat incepand de marți, astfel ca va ajunge la aproape 1.000 de lei per gigacalorie, spune Gabriela Firea. Potrivit Gabrielei Firea, ANRE a aprobat noul tarif care ajunge la aproape 1.000 de lei. „Astazi, deci nu acum ceva timp,…

- Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, și il obliga sa semneze certificatul de urbanism, dupa ce 90 de familii au fost lasate fara curent. ”Nicușor Dan a incalcat legea și a ținut in bezna 90 de familii!‼️ Inspectoratul de Stat in Construcții l-a amendat…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, dupa avizul pozitiv dat in comisiile reunite de buget-finanțe ale Parlamentului pe proiectul de buget pentru 2022, ca acestea reprezinta “un pas important” pentru proiectele noii instituții. Ministrul a anuntat,…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, ca 50 milioane de euro din PNRR vor fi alocați pentru realizarea unui numar de 150 de servicii de zi la nivel local dedicate protecției copiilor. „50 milioane de euro din PNRR este suma ce va fi alocata pentru realizarea…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a anunțat, joi, la intalnirea cu mai multe organizații naționale de studenți și tineret ca adoptarea Legii Tineretului și elaborarea Strategiei Naționale pentru Tineret reprezinta prioritațile imediate ale ministerului pe care il…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…