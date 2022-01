Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea și soțul ei au fost testați pozitiv cu virusul COVID-19 pentru a doua oara, dupa trei luni. Se pare ca fostul Primar General al Capitalei se afla in carantina la domiciliu și așteapta cu nerabdare sa-și reia activitatea.

- Gabriela Firea a anuntat ca ea si sotul ei, Florentin Pandele au din nou COVID, de data aceasta tulpina Omicron. Ea a mai spus ca infectarea a fost de la copii, insa sunt ceva simptome in plus fata de varianta Delta pe care a avut-o in urma cu trei luni.

- Gabriela Firea are Covid. La fel și intreaga sa familie: soțul și copiii. Anunțul a fost postat duminica seara, pe pagina sa de Facebook. Gabriela Firea, sotul ei, Florentin Pandele, și cei doi copii ai cuplului au fost testați pozitiv cu SARS-CoV-2, tulpina Omicron. Ministrul familiei a facut anunțul…

- Omicron se dovedește mai periculos decat Delta pentru copii, iar saptamana viitoare e posibil sa vedem chiar depașirea pragului de 1.000 de copii internați in medie pe zi, crede medicul Octavian Jurma.

- Ministerul Sanatatii de la Manila a confirmat sambata transmiterea comunitara a variantei Omicron a noului coronavirus in Filipine, in contextul in care numarul infectiilor a atins un nou record pentru a treia zi consecutiv, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Observam transmiterea comunitara…

- Nu este exclus ca la rezultatele secvențierii in cazul celor trei romani infectați cu Covid, care au ajuns in țara din Africa de Sud, sa apara noua tulpina, a spus, joi, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Potrivit acestuia, "in zona din care vin persoanele respective incet-incet tulpina dominanta…

- Șeful producatorului de vaccinuri Moderna a avertizat ca este puțin probabil ca actualele vaccinuri Covid-19 sa fie la fel de eficiente impotriva variantei Omicron precum sunt fața de versiunea Delta. Aceasta știre a alarmat marți piețele financiare, transmite Reuters.

- Alexandru Rafila, noul ministru al Sanatatii, a explicat, vineri seara, la Digi24, care sunt datele existente pana in prezent despre noua tulpina sud-africana a coronavirusului, numita Omicron și catalogata astazi, de Organizația Mondiala a Sanatații drept „varianta ingrijoratoare”. „Am primit de…