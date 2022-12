Stiri pe aceeasi tema

- Ajutor de la stat pentru fertilizare in vitro. Cererile se pot depune din 5 decembrie. Condiții și documente necesare Cuplurile și femeile care vor sa beneficieze de ajutor de la stat pentru fertilizare in vitro pot depune cereri pentru sprijinul financiar, din 5 decembrie, a anunțat ministrul Familiei,…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat, astazi, intr-o postare pe Facebook, ca statisticile arata ca unul din trei copii, adica 1,3 milioane, sunt afectați de saracie sau excluziune sociala și ca, in mediul rural, 3 din 10 copii merg la culcare fla

- Tinerii care au implinit 18 ani, aflați in grija statului sau in plasament, dar care merg la școala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei pana la varsta de 26 de ani, anunța, luni, ministrul Familiei, Gabriela Firea. ”Vin cu vești bune pentru copii aflați in grija statului și familiile care au in plasament…

- Tinerii aflați in grija statului, care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani, a anunțat, luni, ministrul Familiei, Gabriela Firea. ”Vin cu vesti bune pentru copii aflati in grija statului si familiile care au in plasament copii. Tinerii…

- Traficul de persoane și de copii este inca un fenomen ingrijorator in Romania, deși s-au facut eforturi considerabile pentru a reduce numarul cazurilor de copii abuzați sau traficați, iar rezultatele sunt vizibile, afirma ministrul Familiei, Gabriela Fire

- Traficul de persoane și de copii este inca un fenomen ingrijorator in Romania, deși s-au facut eforturi considerabile pentru a reduce numarul cazurilor de copii abuzați sau traficați, iar rezultatele sunt vizibile, afirma ministrul Familiei, Gabriela Fire

- Multi copii ai caror parinti au plecat la munca in strainatate au ramas in tara cu persoane care nu le mai pot intretine financiar. In aceasta situație, ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat ca pe viitor familiile vor trebuie sa anunte autoritatile in grija cui raman acesti copii. Citește și:…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, afirma ca PSD lucreaza la un program de sprijin pentru cetateni pentru iarna viitoare, el afirmand ca pensiile ar trebui majorate cu minim 10 la suta de la 1 ianuarie, dar in acelasi timp este necesara si o crestere a salariului minim brut.Marius…