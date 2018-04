„Ca sa se realizeze o operatie de transplant, fie ca este renal, pulmonar sau de alta natura, trebuie sa fie indeplinte cateva conditii. In primul rand, sa existe organul donat. Am observat ca este o campanie negativa dusa in mass-media de un fost ministru al Sanatatii (n.r. – Vlad Voiculescu), care are bussines in domeniul sanatatii. Eu nu pot sa-i urez succes pentru ca isi face campanie electorala pe sanatatea romanilor si se joaca cu informatii neadevarate pe care le exprima in spatiul public, si, din nefericire, ele sunt preluate", a declarat, marti, primarul general, potrivit Mediafax.