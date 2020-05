Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea anunța ca luni incepe proiectul de testare de tip anticorpi, pe un esantion de 10.500 de bucuresteni. Testele se vor realiza la Arena Nationala. Testele nu vor fi rapide, ci cele de tip anticorpi, si se vor realiza pe un esantion de 10.500 de bucuresteni, in prima faza. „Maine voi organiza…

- Doina Azoicai, președintele Societații Romane de Epidemiologie a afirmat ca orice testare pentru coronaviurs este foarte utila pentru a putea face o estimare a gradului de imunizare a populației. Astfel, potrivit epidemiologilor, testarea este foarte utila pentru a da o imagine mai clara despre gradul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca pe platforma online a proiectului "Testam pentru București" s-au inscris 6.200 de persoane pentru a fi testate gratuit in vederea depistarii infecției cu noul coronavirus, in mai putin de 24 de ore de la demararea procesului."Am discutat cu…

- Beneficiarii hotararii CGMB vor fi cetatenii municipiului Bucuresti care vor solicita, in mod voluntar, inscrierea in cadrul proiectului si nu se afla in categoriile definitiilor de caz, astfel cum sunt stabilite prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborata…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea , iși dorește ca, pana la incetarea starii de urgența, sa fie testate peste 11.000 de persoane. Proiectul ”Testam pentru București” este primul pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Capitalei. Daca va fi adoptat, proiectul va fi realizat impreuna cu Institutul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea și medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, au anunțat ca 10.514 de persoane din București, din 5 categorii de varsta, urmeaza sa fie testate pentru coronavirus . Testarea pentru coronavirus, in București, va…

- Oficial, fostul ministrul al Sanatații Victor Costache il contrazice pe premierul Ludovic Orban și spune ca testarea in masa a bucureștenilor este un lucru bun.Redam mai jos declarațiile facute de Costache la Digi 24.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora:…

