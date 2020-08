Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca actualul Guvern pretinde ca n-are bani pentru maștile necesare la redeschiderea școlii, dar in schimb exista bani pentru achizițiile supraevaluate. Firea arata ca se va ingriji ca elevii sa aiba resursele necesare la inceperea școlii.Citește și: OFICIAL…

- Termenul pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale din 27 septembrie se incheie marti. Potrivit calendarului transmis de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) ramanerea definitiva a candidaturilor va fi pe 24 august, iar campania electorala incepe pe 28 august.Citește și: VERDICT…

- Alegerile locale bat la ușa. Deja suntem in pre-campanie electorala și intreaga țara a fost impanzita de materiale electorale prin care candidații și partidele iși prezinta ofertele. In același timp se fac și calcule. Este evident pentru toata lumea ca batalia de la București va ține capul de afiș…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat de ințeles la Digi 24 ca va candida la Primaria Capitalei subliniind ca-și va apara corect șansele. 'Eu nu am cicatrici in spate, ci doar in fața, pentru ca am intrat in toate bataliile cu pieptul inainte', a subliniat Basescu, precizand ca excluderea…

- Cu toate acestea fostul șef al statului, a vorbit despre probabilitati si posibilitati ca el sa ajunga totusi sa castige scrutinul local. "Va pot spune ca avand in vedere eliminarea PMP din alianța de dreapta sigur PMP e un partid ce trebuie sa participe la alegeri, deci va candida cu candidat la Primaria…

- Daca PNL, USR-PLUS și PMP nu vor avea candidați unici la primariile de sector, actualii primari ai PSD vor avea prima șansa la alegerile locale, susține candidatul dreptei pentru Capitala, Nicușor Dan. El spune, totodata, ca nu și l-ar dori drept contracandidat pe Traian Basescu, fostul președinte intenționând…

- Fostul președinte a declarat ca, daca nu se realizeaza o alianța de dreapta, una dintre opțiunile PMP este candidatura sa la alegerile pentru Primaria Capitalei, scrie Realitatea.net Traian Basescu a declarat, la Realitatea Plus, ca ia in calcul sa candideze la Primaria Capitalei daca nu se va forma…

- Fost primar al Bucureștiului in perioada 2000-2004, Traian Basescu nu a negat posibilitatea unei candidaturi la Primaria Capitalei.„Nu infirm, nu confirm o candidatura la Primaria Capitalei. Nu am cristalizata inca o decizie. Nu imi este frica nici de Nicușor Dan, nici de doamna Firea", a spus Traian…