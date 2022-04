Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat, luni seara, ca va continua programul ”Fii o sansa”, pentru cuplurile infertile, prin care se deconteaza cu 4.000 de euro procedura de fertilizare in vitro. Programul este dedicat femeilor cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, care nu pot avea copii.

