Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta ca a fost finalizat si va fi pus in dezbatere publica proiectul Legii prevenirii separarii copilului de familie, asumat si finantat cu 50 de milioane de euro prin PNRR, bani care ajung pentru infiintarea a 150 de centre de zi. Ea afirma ca astfel se previne…

- Toți copiii aflați in situație de risc de separare de familie vor fi identificați și inregistrați. Fiecare localitate din Romania va avea o structura comunitara pentru prevenirea separarii copilului din familii cu risc, anunța ministrul Familiei, Gabriela Firea. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta lansarea unei aplicatii prin care vor fi monitorizati copiii ucraineni care ajung in Romania, insotiti sau nu, si care permite accesul la servicii esentiale de protectie a copilului, inclusiv reunificare a familiei. In prezent, in tara noastra se afla aproape…

- Un copil de 5 saptamani a fost internat intr-un spital din Danemarca, in ianuarie, cu hemoragie craniana. Autoritațile locale au suspectat ca parinții romani au fost cei care au provocat rani micuțului. Dupa 6 luni, bebelușul a fost adus in Romania, se simte bine și va ramane in „grija bunicilor materni”,…

- In 2021, au fost semnalate 16.000 de cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copiilor, dintre care 14.000 in familie, a anuntat sambata Gabriela Firea, ministrul Familiei. „Nu putem inchide ochii la suferintele copiilor”, spune ministrul de Ziua Internationala a copiilor victime ale agresiunii.

- Data de 25 mai marcheaza, anual, Ziua internaționala a copiilor disparuți, cu scopul de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiți, de a-i informa pe parinți in legatura cu masurile pe care le pot lua pentru a-și proteja copiii și pentru a ne aduce aminte de copiii care nu au fost gasiți niciodata. Porivit…

- 25 mai, Ziua Internaționala a Copiilor disparuți. Mii de copii din Romania, dispar anual de acasa La 25 mai este marcata, anual, Ziua internationala a copiilor disparuti, cu scopul de a aduce in prim-plan tragedia copiilor rapiti, de a-i informa pe parinti in legatura cu masurile pe care le pot lua…