Stiri pe aceeasi tema

- Copiii, profesorii și tinerii romani care locuiesc in alte țari vor avea ocazia sa se relaxeze in Romania, in cadrul unor tabere de vara dedicate lor. Anul acesta s-au ales doua locații pentru desfașurarea taberelor, una dintre ele fiind Singeorz-Bai. 1.225 de elevi, studenți, tineri și profesori din…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a afirmat intr-o postare pe Facebook, miercuri, cu ocazia Zilei copiilor disparuti, ca aproape 6.000 de copii romani dispar anual de acasa, cei mai multi dintre ei fiind adolescenti. Oficial, avem peste 12.000 de copii care au ambii parinti departe de casa, intr-o…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea spune ca mai multe femei trebuie sa fie implicate in decizii la nivel inalt, in structuri de conducere, la stat si la privat, si ca lucreaza la minister pentru echilibrarea ponderii femeilor in diferite structuri prin stabilirea unor cote de gen si pregatesc un…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anuntat joi semnarea contractului pentru realizarea Sistemului Informatic National care evidentiaza toti copiii cu probleme din tara, in care se vor investi circa 9 milioane de euro, dintre care aproape 8 milioane de euro fonduri europene nerambursabile. Firea a…

- Un bebelus in varsta de trei luni, aflat internat impreuna cu mama sa minora intr un centru social al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC Vaslui, a fost gasit decedat, politistii cercetand imprejurarile in care s a produs decesul.Potrivit reprezentantilor DGASPC Vaslui,…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a mers, marti, la un centru social al unei asociatii din judetul Prahova care ingrijeste copii abandonati, dar si copii refugiati din Ucraina, pentru a anunta majorarea sumelor alocate copiilor abandonati, fie ca acestia sunt…

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, anunta, joi, intr-o postare pe Facebook, lansarea aplicatiei KidsUkraine, destinata gestionarii situatiei, in timp real, a copiilor ucraineni care sosesc in Romania. De la inceputul crizei umanitare din Ucraina, 528 copii au intrat…

- Un centru comunitar pentru mame, copii si alte persoane aflate in situatii de risc a fost inaugurat, vineri, la Odobesti, in cadrul unui proiect implementat de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a informat Consiliul Judetean (CJ) Vrancea. Proiectul prevede…